Синоптики рассказали о погоде на каникулах





В последние дни 2019 года в Приморье пройдет снег, будет ветрено и холодно, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

В первый день Нового 2020 года над югом Дальнего Востока усилится отрог континентального антициклона. В новогоднюю ночь морозы станут еще крепче. Днем синоптическая ситуация станет меняться, ложбина холода сместится на северо-восток и станет на 1 — 4 градуса теплее, чем накануне. Существенных осадков не ожидается, на побережье сохранится сильный ветер.

Во Владивостоке накануне Нового Года выпал снег, что освежило вид праздничного города, но усилился ветер и началось похолодание. В новогоднюю ночь в столице Дальнего Востока будет дуть свежий ветер и морозно, -15...-17 °С. Осадков не предвидится.

Днем 1 января будет довольно комфортная погода и не так морозно, как накануне, -6...-9 °С.

В дальнейшем над Приморьем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления и в праздничные дни значительных снегопадов не ожидается.

В конце первой недели нового 2020 года местами может пройти небольшой снег. Ожидаются ночи с крепкими морозами, дни будут умеренно морозными.

Накануне Рождества на Приморье вторгнется новая порция холода, морозы вновь усилятся, а затем снова начнет повышение температуры воздуха, но в целом температурный фон будет соответствовать сезону.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]