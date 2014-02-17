Приморье кормят частные фермеры





В крае основными производителями мяса (53%) и молока (44%) являются хозяйства населения, яиц (58%) - сельскохозяйственные организации, — сообщили «Вестям: Приморье» в Примстате.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 24% общекраевого объема молока и по 12% мяса и яиц.

На фоне снижения сельскохозяйственного производства всеми категориями хозяйств мяса и яиц, производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в сельскохозяйственных организациях (на 0.8%) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (на 1.2%).

На начало декабря 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 62,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них поголовье коров составило 30,4 тыс. голов, увеличившись лишь в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 2 муниципальных образованиях из 22, молока - в 6 из 16, на их долю приходится, соответственно, 9% и 77% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем по 6022 кг молока, в расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 227 яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний надой увеличился на 4%, а яйценоскость сократилась на 8%.

Сельскохозяйственными организациями реализовано 48,7 тыс. центнеров скота и птицы в живом весе, 336,6 - молока, 1897,8 - зерновых культур, 1144,9 - сои, 167,6 - овощей, 52 тыс. центнеров картофеля, 98 млн. штук яиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]