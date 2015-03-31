Травникам Китая не досталось 8,5 тонн семян ядовитой приморской травы





Не удалось спрятать семена сорной ядовитой травы среди зерна. 8,5 тонн запрещенных к провозу веществ сожгли в Приморье, — передают «Вести: Приморье» по данным Россельхознадзора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Приморскому краю в с. Первомайское Ханкайского района Приморского края выявлено 5 партий семян карантинного сорного растения - повилика, общим объёмом 8,5 тонн.

По оперативным данным партии семян готовились к отправкам среди партий зерна в КНР.

Партии были изъяты. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области индивидуальному предпринимателю, главе КФХ Чжан Цзюнь выдано предписание об уничтожении подкарантинной продукции.

Отметим, в Китае повилика широко используется в народной медицине. При этом растение содержит ядовитые вещества, которые могут быть опасны для сельскохозяйственных животных. Повилика является карантинным объектом для Российской Федерации и КНР.

По факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ, индивидуальный предприниматель, глава КФХ Чжан Цзюнь вызван Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области для составления протокола об административном правонарушении.

30 декабря, в присутствии должностных лиц Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарное надзору подкарантинная продукция – семена карантинного сорного растения повилика – общим объёмом 8,5 тонн уничтожена путем сжигания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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