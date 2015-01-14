В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Газета.ру".

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«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране», — сказал депутат. По его словам, это будет этичным поступком.

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Он предложил сделать такой подарок россиянам на Новый год. ⠀

"Не очень понятно, впрочем, чему должны обрадоваться россияне. Вот если бы наоборот: каждому подняли зарплату, как минимум, до депутатской, тогда это был бы царский подарок к Новому году", - сказал Нилов

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Депутат в этой связи сделал еще одно уточнение. «А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — отметил Нилов.

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Идея с уравниванием зарплат появилась после того, как депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьеру Дмитрию Медведеву ввести для госслужащих правила поведения на корпоративах и прочих вечеринках, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для публичных персон.

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По его словам, некоторые депутаты и чиновники портят имидж власти, публикуя в соцсетях «не соответствующие своему статусу» фото и видео с таких мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]