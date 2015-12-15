Поведение чиновников на корпоративах будут контролировать

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает Петров в своем обращении, некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео. Петров считает, что такие публикации негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти.

"Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", — пишет Петров в обращении.Кроме того, депутат из Ленобласти попросил премьера рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на подобного рода корпоративы.

"Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством", — говорится в письме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]