История новогодних елок: до революции они были Рождественскими. Видеорепортаж Максима Каленника
Елка появилась только в середине 19-го века, но не прошло и ста лет и ее объявили религиозным ядом. С середины 19-го века в России устоялась традиция рождественские елки из леса приносить - Александра Федоровна, великая княгиня и императрица Российская привезла обычай из родной Германии. По образцу и подобию - на сочельник их стали наряжать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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