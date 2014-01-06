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История новогодних елок: до революции они были Рождественскими. Видеорепортаж Максима Каленника

Елка появилась только в середине 19-го века, но не прошло и ста лет и ее объявили религиозным ядом. С середины 19-го века в России устоялась традиция рождественские елки из леса приносить - Александра Федоровна, великая княгиня и императрица Российская привезла обычай из родной Германии. По образцу и подобию - на сочельник их стали наряжать.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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