Елка появилась только в середине 19-го века, но не прошло и ста лет и ее объявили религиозным ядом. С середины 19-го века в России устоялась традиция рождественские елки из леса приносить - Александра Федоровна, великая княгиня и императрица Российская привезла обычай из родной Германии. По образцу и подобию - на сочельник их стали наряжать.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]