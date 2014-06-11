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К чему готовиться ученикам и родителям: новые стандарты появятся в школах

К чему готовиться ученикам и родителям: новые стандарты появятся в школах

Фото: pixabay.com

В 2020 году должны быть утверждены новые школьные стандарты - они уже одобрены с доработками советом при Минпросвещения России, сообщает «Вести: Приморье».

В новом документе четко прописано: что и в каком классе должен изучать ученик. Здесь есть и теорема Пифагора, и "Слово о полку Игореве", и "золотое правило" механики, и т д.

Но есть и новые любопытные вещи. Например, на предмете "Технология" уже в начальной школе детей будут учить собирать и программировать роботов, работать с графическими и мультимедийными редакторами. На информатике ребят научат защищать информацию от компьютерных вирусов. Работать на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++). На ОБЖ школьники узнают про буллинг, мошенничество в интернете и терроризм, отмечает «РГ».

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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