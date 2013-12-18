Судебные приставы станут доступны онлайн
Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Он упростит и сделает более оперативной всю систему взаимодействия гражданина с судебным приставом, сообщает "Вести: Приморье".
Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов на портале Госуслуг («Единый портал государственных и муниципальных услуг»).
«Взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через ЕПГУ возможно лишь при согласии гражданина», — подчеркивается в документе.
Кроме того, «предусматривается возможность направления извещений лицам, участвующим в исполнительном производстве, путем отправки им с их согласия CMC», отмечается на сайте Госдумы.
Закон будет способствовать повышению эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов и уровня реализации прав и законных интересов граждан, отмечается в пояснительной записке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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