Новости Общество

Сегодня, 14:33
 

Райдеры в городе: заезд на лыжах устроили по заснеженным улицам 

Райдеры в городе: заезд на лыжах устроили по заснеженным улицам 

Фото: newsvl.ru

Ночью 8 января два жителя Владивостока на лыжах и сноуборде устроили заезд по дорогам города. С помощью буксировочного троса райдеры цеплялись к автомобилю, используя его для разгона, и катались по улицам Владивостока. Они проехали по Русскому мосту, Октябрьской, Алеутской, Светланской, Некрасовскому путепроводу и пр-ту 100-летия Владивостока, ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Парни говорят, что катаются так каждую зиму. Выбирают самый снежный день и выходят кататься ночью, когда машин на дороге немного и меньше вероятность помешать другим участникам дорожного движения.

«Если есть снег, значит на нем нужно кататься. Мы выехали около полуночи, прокатились по центру. Снегоуборочную технику видели, она стояла, а мы катались. Скорость нашего автомобиля, была небольшой – около 40 км/ч», – рассказал один из участников ночных катаний.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести