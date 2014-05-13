Райдеры в городе: заезд на лыжах устроили по заснеженным улицам
Ночью 8 января два жителя Владивостока на лыжах и сноуборде устроили заезд по дорогам города. С помощью буксировочного троса райдеры цеплялись к автомобилю, используя его для разгона, и катались по улицам Владивостока. Они проехали по Русскому мосту, Октябрьской, Алеутской, Светланской, Некрасовскому путепроводу и пр-ту 100-летия Владивостока, ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.
Парни говорят, что катаются так каждую зиму. Выбирают самый снежный день и выходят кататься ночью, когда машин на дороге немного и меньше вероятность помешать другим участникам дорожного движения.
«Если есть снег, значит на нем нужно кататься. Мы выехали около полуночи, прокатились по центру. Снегоуборочную технику видели, она стояла, а мы катались. Скорость нашего автомобиля, была небольшой – около 40 км/ч», – рассказал один из участников ночных катаний.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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