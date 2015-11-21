Водителей ждет новый штраф

Правительство предложило новый штраф для автовладельцев. В Кодексе об административных правонарушениях появится ответственность за неоплаченный проезд по платной дороге. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".

Многих, наверное, это удивит, но до сих пор штрафа за неоплату проезда по платным дорогам у нас не было.

Для борьбы с "зайцами" на какие только ухищрения не шли. Перед шлагбаумами у пунктов оплаты установили даже светофоры. И тех, кто проскочил без оплаты, наказывали за проезд на красный свет. За это предусмотрен штраф 1000 рублей.

Правда, за повторное нарушение уже грозит 5 тысяч или лишение прав на 4 - 6 месяцев. Но проблема в том, что сейчас активно развивается так называемый безбарьерный проезд. То есть без шлагбаумов и пунктов оплаты. А при использовании таких технологий никаких светофоров не будет.

По сути, именно отсутствие в законодательстве наказания за неоплату проезда по платной дороге и ставило непреодолимый заслон для развития безбарьерного проезда. И на пунктах оплаты по-прежнему собирались пробки, царили толчея и хаос.

И именно для того, чтобы дать зеленый свет новой технологии, вводится новое наказание для водителей. В проекте, предложенном правительством, штрафовать за бесплатный проезд по "платке" собственников легковых автомобилей будут на 2,5 тысячи рублей, а собственников грузовиков и автобусов - на 5,5 тысячи рублей. При этом выявлять нарушение будут с помощью камер фотовидеофиксации, а обработкой их и вынесением постановлений займется Ространснадзор.

Предполагается, что если в течение 60 дней с момента получения "письма счастья" автовладелец компенсирует свою задолженность перед владельцем платной дороги, то штраф будет отменен.

Правда, пока непонятно, где и как водитель сможет обжаловать штрафы. Куда слать информацию об оплате проезда. Ведь поначалу штрафов, в том числе ошибочных, будет масса. Тем более что пока не до конца ясна и система оплаты проезда по безбарьерным участкам.

Главный вопрос в том, как будет происходить оплата проезда при безбарьерном движении. Ведь далеко не у всех водителей есть транспондеры.

С этими-то приборами все понятно. С них плата спишется автоматически. Но остаются те, кто не пользуется этими устройствами. А на самой трассе возможности оплатить проезд наличными или картой не будет.

Предполагается, что оплатить проезд по таким участкам можно будет постфактум. Система наблюдения по госномеру будет устанавливать собственника автомобиля. После проезда по платному участку у него будет пять дней на то, чтобы заплатить. Это можно будет сделать через интернет-сервисы. Если в течение пяти дней оплата не придет, то водителю пошлют штраф.

Где будут организованы эти интернет-сервисы для оплаты проезда, на какой платформе - пока неизвестно. А заставить всех автомобилистов покупать транспондеры - незаконно. Так что необходимо срочно изобретать способы взимания платы с водителей, не имеющих транспондеров, за проезд по платным безбарьерным дорогам.

Еще одна проблема: для организации пунктов сбора оплаты требуются огромные территории и затраты на их строительство и содержание. На 45 пунктов приходится 174 автомобильных полосы. Поэтому безбарьерный проезд, так называемый "Свободный поток", применяется в большинстве стран. При этом средняя скорость потока увеличивается до 100 км/ч, а само развертывание систем оплаты - в два раза быстрее.

Осталось только решить проблему оплаты проезда для автомобилистов, которые не пользуются транспондерами. А также наладить систему получения штрафов с "автозайцев".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]