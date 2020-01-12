Промежуточные итоги скандала в клинике Уссурийска: стоматолог - на больничном, пациентку - проверяют

Стоматолог из Уссурийска, который якобы избил женщину с трехлетним ребенком на руках, не наносил ударов ни женщине, ни ее сыну. Он пояснил, что инстинктивно выхватил телефон из рук пациентки, когда та поднесла гаджет слишком близко к лицу медика. Фото объяснительной врача и запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Золотой".

«Я посоветовал ей убрать телефон, так как в кабинете существует непрерывное видеонаблюдение. Привожу несколько слов, которые она высказывала в мой адрес: "скотобаза", "тварь, "гад", "я тебя посажу", другие не могу представить по этическим соображениям», — написал врач.

Кроме того, он пояснил, что не отказывал сыну женщины в медицинской помощи. Ему был поставлен диагноз «хронический периодонтит». Стоматолог посоветовал женщине отвести ребенка к педиатру, поскольку заподозрил, что причиной плохого самочувствия ребенка могло быть ОРВИ. Та, в свою очередь, требовала удалить сыну зубы, хотя показаний для этого не было.

В заключение стоматолог отметил, что никаких телесных повреждений у матери ребенка зафиксировано не было. На опубликованных кадрах видно, что врач действительно не проявлял агрессии по отношению к женщине. Телефон, который он забрал у матери ребенка, медик сразу же отдал ее мужу, который ждал в коридоре.

Видео, на котором стоматолог якобы избивает мать с ребенком на руках, появилось в сети 3 января. Утверждалось, что врач схватил ее за руку, начал ломать пальцы и бить локтем по голове. Пострадавшая якобы получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальца.

"Вести:Приморье" сообщали об этой истории в сюжете "Громкий скандал в уссурийской стоматологии принял неожиданный оборот".

В настоящее время полиция Уссурийска проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку. В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования. В свою очередь, стоматолог Александр Радимович с 9 января ушел на больничый, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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