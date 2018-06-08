"Неправильную" баранину вернут в Исландию из Приморья

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в партии баранины из Исландии, сообщает "Вести: Приморье".

Более 17 тонн баранины будут возвращены в страну экспортера.

На складе временного хранения во Владивостоке при проведении контроля продукции – замороженных бараньих туш госинспектором установлено, что в представленном международном ветеринарном сертификате есть несоответствия в датах выработки и составления сертификата на товар. Это является нарушением.

На основании законодательства ЕАЭС в области ветеринарии Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 13 января принято решение о возврате поднадзорной продукции в Исландию, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]