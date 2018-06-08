Новости Общество

Сегодня, 12:48
 

"Неправильную" баранину вернут в Исландию из Приморья

"Неправильную" баранину вернут в Исландию из Приморья

Фото: pixabay.com

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в партии баранины из Исландии, сообщает "Вести: Приморье".

Более 17 тонн баранины будут возвращены в страну экспортера.

На складе временного хранения во Владивостоке при проведении контроля продукции – замороженных бараньих туш госинспектором установлено, что в представленном международном ветеринарном сертификате есть несоответствия в датах выработки и составления сертификата на товар. Это является нарушением.

На основании законодательства ЕАЭС в области ветеринарии Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 13 января принято решение о возврате  поднадзорной продукции в Исландию, отметили в пресс-службе ведомства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести