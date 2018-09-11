Часть инфраструктуры "Умного города" может быть запущена в этом году
Новые системы управления городским хозяйством появятся в Приморье благодаря проекту "Умный город", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".
"В крае заработают современные системы управления транспортом, включая "умные" парковки, светофоры, остановки, информирование на транспорте. Появится также интеллектуальное видеонаблюдение. В сфере ЖКХ будет реализован единый информационно-расчетный центр, общегородская цифровая платформа для взаимодействия жителей с администрациями городов, будет работать единый центр обработки данных", - сказал заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.
По его словам, решения в рамках проекта "Умный город" позволят улучшить ключевые показатели качества жизни, среди которых - снижение уровня преступности, сокращение времени, проведенного в транспорте, улучшение экологической ситуации.
Инфраструктуру для проекта "Умный город", который распространят на всю территорию края, будут строить в течение пяти лет.
"Пилотный проект по развитию городской цифровой среды в Приморье предполагает обновление существующих элементов "Умного города" и ввод новых инфраструктурных систем, начиная с 2020 года и до 2025 года.
Основной этап реализации проекта придется на 2021-2022 годы, часть инфраструктуры может быть запущена уже в этом году", - отметил Максимчук.
"Пилотное" внедрение проекта в Приморье начнется во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Сейчас в этих городах проводится аудит имеющихся городских систем. По его итогам станет понятно, какую инфраструктуру необходимо строить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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