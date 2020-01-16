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"Вести: Приморье": уникальный вид городского транспорта появился во Владивостоке

Впервые не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке - Владивосток третьим в стране встречает новый вид городского транспорта! Ездит на колесах, но не автобус, работает на электричестве, но не троллейбус - первый российский низкопольный электробус уже на берегах Тихого океана. Подробности в репортаже Максима Каленника сегодня, 16 января в 20.45 на телеканале "Россия-1" в программе "Вести: Приморье".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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