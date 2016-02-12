Житель Приморья организовал местную ячейку запрещенной секты "Свидетели Иеговы"

54-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вспушившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремисткой деятельности).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период с 21.10.2017 по 17.07.2018 года подсудимый организовал деятельность первичной организации (ячейки) местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» в поселке Раздольное Надеждинского района, входящей в структуру запрещенной экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России». Подсудимый созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в общественной организации сроком на 5 лет с ограничением свободы сроком на 1 год, наказание в виде в виде лишения свободы считается условным сроком на 5 лет.

Преступление выявлено УФСБ России по Восточному военному округу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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