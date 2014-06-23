Ареста и штрафа не удалось избежать жителю Приморья

Жителю Владивостока назначено судом выплатить штраф в 30 тысяч за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Вести: Приморье".

Мужчину уведомили о том, что ему назначено наказание, но он проигнорировал данный факт и не предпринял никаких мер для погашения.

Судебный пристав-исполнитель составил протокол об уклонении от исполнения административного наказания. Мировой судья назначил приморцу наказание в виде 8 суток административного ареста, согласно составленному протоколу.

Стоит отметить, что данное наказание не отменило выплату ранее наложенного штрафа, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]