Наш Форрест Гамп - сегодня в 17:00.

Земляки зовут его Форрест Гамп, потому что однажды просто встал и пошел Евгений Хамов.

Евгений Хамов: «Отдалённое село, можно сказать, исчезающее село. Здесь находится вот такой потрясающий обелиск».

Эхо Брестской Крепости, он открыл в одном из пеших своих походов. Пропавшую с карт Приморья еще в 45-м деревню Руслановка — мы нашли вместе.

«Вот здесь были дома, больше просто негде»

Что еще, как фокусник, он достанет из шляпы? И куда отправится дальше? Расскажем сегодня. Смотрите «Вести:Приморье» в 17:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]