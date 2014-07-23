Наш Форрест Гамп - сегодня в 17:00.
Земляки зовут его Форрест Гамп, потому что однажды просто встал и пошел Евгений Хамов.
Евгений Хамов: «Отдалённое село, можно сказать, исчезающее село. Здесь находится вот такой потрясающий обелиск».
Эхо Брестской Крепости, он открыл в одном из пеших своих походов. Пропавшую с карт Приморья еще в 45-м деревню Руслановка — мы нашли вместе.
«Вот здесь были дома, больше просто негде»
Что еще, как фокусник, он достанет из шляпы? И куда отправится дальше? Расскажем сегодня. Смотрите «Вести:Приморье» в 17:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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