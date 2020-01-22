Жительница Приморья рассказала о том, как дурят дальневосточников в Краснодарском крае

Жительница Приморья рассказала в одном из приморских пабликов, как легко стать обманутым, просто приехал на отдых в Краснодарский край. Девушка, которую зовут Ася, пояснила, что многие считают дальневосточников очень состоятельными людьми, поэтому обманывают, обсчитывают.

Многие приморцы не согласились с такой трактовкой ситуации и предположили, что обманывают многие. Все зависит от человека. Хочешь ли ты быть обманутым или все таки «включаешь» голову, когда едешь с другой регион России.

«Привет из солнечного Сочи! Дорогие земляки, сердце кровью обливается в последнее время, как дальневосточников дурят в Краснодарском крае, а ехать толком больше и не куда на Новый год. Не любят нас тут, вернее, просто знают, что на наших можно нажиться:( зачастую, если слышат, что с Дальнего Востока, цена вырастает минимум в 1,5 раза, количество предложений услуг или товаров тоже в разы варьируются. Ребят, будьте бдительны. На днях знакомую обули на 15 000 на рынке, цигане - это вообще отдельная история: как увидите, манёвр вокруг и даже не отвечайте им, прицепятся так, что сами не заметите, в первые дни и ко мне цеплялись. Уж очень обидно за своих стало». Так описала ситуацию автор поста Ася.

«Может потому что большой процент жителей Краснодарского края- это бывшие Дальневосточники?», «В Сочи красота неописуемая, но Приморье лучше», «А, что там делать? Есть места интереснее», «Бред. В Уссурийске на китайском рынке быстрее надурят. Варежку не разевай и все», «Были в Сочи, цены намного ниже наших, сами виноваты значит», «Поделюсь собственным опытом. Так и в Ростове. Переехли год назад. Все тебе в лицо улыбаются, а по факту через 5 минут ***. Я тут уже нескольким успела ***шить по нашему, по дальневосточному, я понимаю, что это плохо и можете диванные эксперты меня хаять, но тут по другому никак. Как только узнают что ты с ДВ, считают что ты приехал на мешках с деньгами и всем должен. Сами не работают и считают что весь мир им обязан и каждое *** мнит себя личностью, хотя по факту остаётся ***. А то что ты работал пол своей сознательной жизни, что б купить себе жилье, то это не в счет. Вот как то так», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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