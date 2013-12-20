Без денег, но со статьей в биографии продолжит жизнь подросток из Уссурийска

Следствие закончило расследование уголовное дело о вымогательстве, сообщает "Вести: Приморье".

18-летнего жителя Уссурийска обвиняют в совершении преступления, за которое он может попасть в места не столь отдаленные сроком до 4 лет.

По версии следствия, 17 сентября 2019 года обвиняемый, находясь к комнате общежития одного из учебных учреждений в Уссурийске, вымогал у 15-летнего потерпевшего денежные средства в размере 80 тыс. рублей. При этом, нанося последнему удары по затылку и спине, отметили в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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