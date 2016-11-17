Правительство России изменилось и помолодело

В назначенном 21 января кабинете министров каждый второй — новичок: во вторник сменились 15 членов российского правительства из 31, сообщает "Вести: Приморье".

Самым значительным стало обновление корпуса вице-премьеров: свои позиции сохранили лишь трое из них, шестеро были назначены впервые, а от десятого заместителя новый премьер-министр Михаил Мишустин отказался. Среди глав министерств новых лиц тоже почти половина — 9 из 21. При этом правительство еще и заметно помолодело. Средний возраст членов нового кабмина — 47 лет, рассчитали «Известия».

Самым опытным членом правительства по-прежнему остается 69-летний министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом чиновников младше 50 в новом кабмине теперь больше — 13 вместо 10.

В новом составе правительства — только три женщины. Хотя и в прошлом их тоже было немного: четыре из 32 человек.

21 января президент впервые встретился с членами правительства в обновленном составе. Владимир Путин поздравил новый кабинет министров с назначением и пожелал чиновникам успехов в дальнейшей работе.

Президент добавил, что предыдущее правительство создало хорошую базу для дальнейшего развития страны. Речь, в частности, идет об устойчивых макроэкономических показателях, без которых невозможно развивать экономическую и социальную сферы в стране.

В день объявления состава правительства довольно неожиданным стало изменение самой структуры кабмина. Во-первых, с десяти до девяти сократилось количество вице-премьеров.

Во-вторых, президент согласился с предложением премьера об упразднении министерства по делам Северного Кавказа, созданного в 2014 году.

Также глава государства поддержал предложение передать Росреестр, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство в прямое подчинение Михаила Мишустина.

Новые полномочия получил и Минфин. Теперь под его началом будет работать Росимущество, которое ранее находилось в подчинении Минэкономразвития.

Одновременно с этим свои посты сохранили 12 министров, что обеспечивает взвешенность проведенного обновления, отметила замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. В большинстве своем это — руководители с наиболее высоким уровнем доверия у граждан, считает она.

В новый состав не вошли зампреды Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

В числе министров, покинувших свои посты министров, оказались Вероника Скворцова (Минздрав), Владимир Мединский (Минкультуры), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Михаил Котюков (Минобрнауки), Константин Носков (Минкомсвязи), Ольга Васильева (Минпросвещения), Павел Колобков (Минспорта), Максим Топилин (Минтруд) и Александр Коновалов (Минюст).

— Ушедшие фигуры были самыми критикуемыми Госдумой, — отметил глава политической экспертной группы Константин Калачёв. — Это люди, у которых были проблемы в отношениях не только с парламентом, но и профессиональным сообществом. У Минкульта была проблема с окружением Владимира Мединского, а последние инициативы Минпросвещения показывали, что Ольга Васильева тоже чувствует себя не совсем уютно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]