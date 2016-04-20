Взятки, банкротство, ущерб, плагиат: 8 статей Уголовного кодекса перестанут быть уголовными

Небольшие взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав и работа без лицензии могут потерять статус уголовных преступлений. С такой инициативой выступило Минэкономразвития, следует из письма замглавы ведомства Вадима Живулина в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «‎Известия»‎.

Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в УК. В частности, за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации и за фиктивное банкротство. Также в списке Минэкономразвития такое правонарушение, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тыс. до 1 млн рублей). Кроме того, ведомство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, вывести из-под действия УК плагиат, применение чужого товарного знака и незаконное использование изобретения, модели или промышленного образца, разглашение их сущности раньше срока и принуждение к соавторству.

Аналогичный сценарий ведомство предусмотрело для статьи о фиктивном банкротстве, которое повлекло за собой ущерб на сумму более 2,2 млн рублей. В данный момент бизнесменам, ложно объявившим о своей финансовой несостоятельности, грозит тюремное заключение на срок до шести лет. По остальным видам Минэк также предложил либо повысить штраф, либо учредить санкцию в КоАПе.

Эти инициативы поступили в Минэкономразвития в результате работы тематического экспертного совета. Декриминализация статей Уголовного кодекса — только одно из направлений по защите прав предпринимателей, подчеркивается в письме. В пресс-службе ведомств отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру и СК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]