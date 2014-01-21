Трутнев дал 72 часа на создание системы защиты от коронавируса из Китая

26 января полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер правительства Юрий Трутнев поручил разработать меры защиты Дальнего Востока от коронавируса из Китая. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу полпреда.

Роспотребнадзор, пограничные службы и главы регионов Дальневосточного федерального округа должны обеспечить безопасность территорий, граничащих с КНР и предоставить доклады по этому вопросу в течение трех дней.

На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на территории КНР составляет 2027 человек, летальных исходов – 57. Случаи заражения зарегистрированы в Таиланде – 7, Гонконге – 5, Австралии – 4, Франции – 3, Малайзии – 3, Сингапуре – 3, Южной Корее – 3, на Тайване – 3, в Макао – 2, США – 3, Вьетнаме – 2, Непале – 1. Самым маленьким пациентом с инфекцией стал двухлетний ребенок в Гуанси-Чжуанском автономном округе. Еще один ребенок заболел в Шанхае. Ранее сообщалось, что заболеванию подвержены люди от 48 до 89 лет, а молодые люди менее восприимчивы к вирусу.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]