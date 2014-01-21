Трутнев дал 72 часа на создание системы защиты от коронавируса из Китая
26 января полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер правительства Юрий Трутнев поручил разработать меры защиты Дальнего Востока от коронавируса из Китая. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу полпреда.
Роспотребнадзор, пограничные службы и главы регионов Дальневосточного федерального округа должны обеспечить безопасность территорий, граничащих с КНР и предоставить доклады по этому вопросу в течение трех дней.
На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на территории КНР составляет 2027 человек, летальных исходов – 57. Случаи заражения зарегистрированы в Таиланде – 7, Гонконге – 5, Австралии – 4, Франции – 3, Малайзии – 3, Сингапуре – 3, Южной Корее – 3, на Тайване – 3, в Макао – 2, США – 3, Вьетнаме – 2, Непале – 1. Самым маленьким пациентом с инфекцией стал двухлетний ребенок в Гуанси-Чжуанском автономном округе. Еще один ребенок заболел в Шанхае. Ранее сообщалось, что заболеванию подвержены люди от 48 до 89 лет, а молодые люди менее восприимчивы к вирусу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
14.01.2019 Трутнев подготовит для президента предложения по переезду полпредства ДФО
-
19.04.2018 Трутнев поручил уволить пять чиновников в Приморье за отказ в земле инвестору из Австралии
-
12.06.2015 В Южной Корее выявлены четыре новых случая заражения вирусом MERS
-
12.04.2014 ТОРы на Дальнем Востоке будут созданы с учетом особенностей регионов
-
23.01.2014 Юрий Трутнев: «Инфраструктура Приморья должна стать ядром для экономического и научного развития региона»
-
21.01.2014 Юрий Трутнев посетит Приморье
Добавить комментарий