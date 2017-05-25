Слушание дела Пушкарева началось: в зале не смогли разместить всех желающих

27 января в 10:00 в Советском районном суде Владивостока началось рассмотрение гражданского дела о взыскании с экс-мэра Игоря Пушкарева и восьми соответчиков в пользу государства 3,2 млрд рублей. Из-за нехватки места большая часть журналистов не смогла попасть на первое слушание, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Заседание вызвало огромный ажиотаж – с 09:30 на входе из-за досмотра каждого входящего образовалась огромная очередь, преимущественно из журналистов.

Фотографировать первое заседание суд не разрешил для того, чтобы не отвлекать участников дела, но позволил снимать зал до начала слушаний. Лично Игоря Пушкарева в суд не привезли, вместо этого в зале судебных заседаний на первом этаже настроили конференц-связь из СИЗО.

В зале, помимо судьи, находятся представители Игоря и Андрея Пушкаревых и соответчиков – АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод» и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».

Несмотря на то, что до начала слушания председательствующий судья объявил, что процесс открытый, в зал большая часть журналистов пройти не смогла. Судебные приставы, выполняющие поручение судьи, не объяснили, чем вызван запрет. Предположительно не хватило размера зала для всех желающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]