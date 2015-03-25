Кто потеряет, а кто приобретет: нешуточная борьба развернется за пенсии

В России между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в 2020 году развернется борьба за пенсионные накопления граждан. Речь идет о почти двух триллионах рублей, которые россияне могут вложить в НПФ без потери капитализации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

НПФ будут бороться за средства так называемых «молчунов» — тех, кто еще не решил, как поступить со своими накоплениями. По данным государственного института ВЭБ, стоимость чистых активов в расширенном портфеле на 31 декабря 2019 года составляет 1,8 трлн рублей. В 2021 году для «молчунов» предусмотрена своего рода амнистия — окончание периода фиксации накоплений. Они могут написать заявление о переводе с 2021-го средств без потери капитализации. Именно за таких граждан, по мнению экспертов, в течение 2020 развернется борьба между НПФ, отмечают «Известия».

По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константина Угрюмова, шанс перейти в НПФ без потери накопленного инвестдохода выпадает раз в пять лет. В течение 2020 года «молчуны» могут подавать заявления о переходе в НПФ без страха потерять накопленный за пять лет инвестдоход. Делать это они могут либо через портал госуслуг, либо путем личного обращения в территориальные органы ПФР.

В свою очередь представители ПФР отметили, что для перевода накоплений подается заявление о срочном переходе. Поэтому нужно быть внимательными и уточнять в Пенсионном фонде датуфиксации, которая и определяет период перевода средств без потерь. «Доходность по НПФ будет по-прежнему одним из основных драйверов привлечения, в случае если она будет превышать аналогичную по расширенному портфелю ВЭБ («портфель молчунов»), — отметил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]