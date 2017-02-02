Как отличить коронавирус от простуды, рассказал китайский врач

Распознать у себя признаки опасного заболевания, которое продолжает распространяться в Китае, особенно важно для своевременного назначения эффективного лечения, чтобы не продолжать заражать других, а также не создавать «пробки» в и так загруженных клиниках, сообщает «Вести: Приморье».

Китайский портал Sohu опубликовал мнение квалифицированных врачей, которые рассказали, как отличить обычную простуду от опасных гриппа и коронавируса, ведь сейчас в традиционно сложный с точки зрения заболеваний сезон и с учётом нарастающей паники в обществе, сделать это крайне сложно.

Специалисты обращают внимание на то, что обыкновенная простуда очень часть сопровождается заложенностью носа, чиханием, слизистыми выделениями, повышенная температура при этом редко когда держится более 1-3 дней.

Грипп же отличается тем, что высокая температура наблюдается у больного более трех-пяти дней, в большинстве случаев она сопровождается явным упадком сил, апатией, мышечными болями. А у нового коронавируса, который бушует в Китае, к перечисленным выше симптомам ещё и добавляется ощутимое затруднение дыхания, кашель, рвота и диарея.

Кроме этого, для правильного диагностирования нынешнего коронавируса, существенную роль имеет своевременное исследование истории его развития, поэтому пациентам требуется детально и искренне рассказать о своём здоровье в последнее время, а также о перенесённых ранее заболевания или хронических недугах.

Также на портале Sohu педиатры отмечают, что дети до 1 года не подходят для ношения масок, в основном для них должна быть организована пассивная защита.

Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению провела 1 февраля пресс-конференцию, на которой была представлена ​​информация о состоянии охраны здоровья беременных женщин, младенцев и учреждений по уходу за детьми в целях профилактики вспышек пневмонии и новых вспышек коронавирусной инфекции и борьбы с ними.

«Родители не должны пользоваться одной посудой со своими детьми, не целовать их. Сводить к минимуму поездки в общественном транспорте и держаться на расстоянии не менее 1 метра от других людей. Кроме того, в доме нужно регулярно вентилировать, как правило, 2-3 раза в день, каждый раз по 20-30 минут», - отметил директор отделения неотложной помощи Пекинской детской больницы при Столичном медицинском университете Ван Цюань.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]