Красиво и зажигательно проходит чемпионат и первенства ДВ по спортивным бальным танцам

На сцене FESCO Hall проходит чемпионат и первенства Дальнего Востока по спортивным бальным танцам. Этот турнир объединил более 1000 участников из девяти краев и областей. Лучшие танцоры, помимо медалей и грамот, получат путевки на всероссийские турниры, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

Участники выступали в трех видах программы: латиноамериканской, европейской и смешанной. В первых двух участники демонстрировали поочередно по пять танцев. В «латине» спортсмены танцевали самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв. В стандартной программе танцоры должны были продемонстрировать медленный вальс, медленный фокстрот, танго, квикстеп и венский вальс. В смешанной программе нужно было показать мастерство как в латиноамериканской, так и европейской программах, так как этот разряд включал все десять танцев. На каждый из них, в зависимости от количества участников на паркете, у танцоров было около 1,5 минуты.

«Во Владивосток приехали сильнейшие пары Дальнего Востока. Подобный состав участников у нас собирается впервые, поэтому борьба очень серьезная, все танцоры пытаются выложится по максимуму, – отметил вице-президент приморской федерации танцевального спорта Владимир Тюрин. – Фаворитов на этом турнире нет: он отборочный и лучшие три пары из каждого региона и каждой возрастной группы получат право выступить на чемпионате или первенстве России».

Выступления танцоров оценивает бригада арбитров, в которую входит около 80 человек со всех регионов России, а возглавляет ее главный судья из Челябинска Владимир Тарасенко. Одновременно одну группу танцоров оценивают 10-13 человек.

Одну из самых престижных золотых медалей завоевали Яков Предко и Елизавета Ульянова из Южно-Сахалинска. Они стали лучшими в смешанной категории среди взрослых спортсменов.

Яков и Елизавета стали танцевать вместе с мая прошлого года и за короткий срок сумели стать первыми на чемпионате России. Для молодого человека, несмотря на 15-летний опыт участия в соревнованиях, это один из лучших результатов в карьере. Девушка уже трижды становилась лучшей в стране, а также завоевывала титул вице-чемпионки мира.

«Весь год мы готовимся, тренируемся пять раз в неделю, по пять-шесть часов, а турниры – это лишь ступенечка, где мы показываем, что становимся лучше», – рассказывает Яков Предко.

Владислав Стыцюк и Ирина Клочанова из Владивостока в десятке в первый день соревнований стали лишь третьими. А вот в латиноамериканской программе во второй день турнира завоевали золото. Они опытные танцоры: в копилке их титулов победа на первенстве России, участие в финалах чемпионата страны и чемпионата мира.

«Перед этими соревнованиями мы участвовали в сборах, которые проводила наша федерация. В этот раз на них приглашали вторую пару России Веру Бондареву и Андрея Гусева, которые помогали нам развиваться, а также приезжали хорошие тренера Наталья Урба и Галина Привалова», – рассказал Владислав Стыцюк.

Его партнерша Ирина Клочанова, рассказывая о выступлении на чемпионате Дальнего Востока, отметила: «Для нас не первое место главное. Важно, чтобы наши тренера нам говорили, что мы сегодня танцевали лучше, чем раньше, был виден прогресс с прошлого турнира».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]