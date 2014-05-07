Краской по фашисту: "трудные" и одинокие дети Уссурийска "освободили" Ворошиловград

Сценарная игра «Битва за Донбасс и освобождение города Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков» прошла в Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Патриотического воспитание подростков в Уссурийском городском округе происходит весьма небанально. Среди воспитанников детских домов и спецшколы им. Т.М. Тихого состоялась сценарная игра в пейнтбол «Битва за Донбасс и освобождение города Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков, февраль 1943г.».

Это был пятый этап мероприятия, реализуемого Федерацией спортивного пейнтбола г.Уссурийска за счет средств субсидии, выделенной Департаментом внутренней политики Правительства Приморского края.

Благодаря этому проекту 300 подростков в течение 10 месяцев посетят военно-исторические реконструкции, связанные с наиболее значимыми событиями Великой Отечественной войны. Уже состоялись сценарные игры, посвященные Сталинградскому сражению, обороне Москвы, блокаде Ленинграда, битве за Кавказ. В этот раз разыгрывались боевые эпизоды, связанные с боями на Донбассе.

Судья Федерации пейнтбола Сергей Акулов провел исторический экскурс, рассказал о потерях советских войск и мирного населения, отметил значение этого исторического события в Великой Отечественной войне. В ходе игры были разыграли боевые эпизоды: «Операция Скачок», «Оборона Донбасса», «Освобождение Ворошиловграда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]