«Серебряным» волонтерам будут компенсировать расходы на проезд

В Приморье представителям «серебряного» добровольчества будут компенсировать расходы на билеты до места проведения мероприятий. Средства направят из краевого бюджета. Об этом заявил губернатор Приморья в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» в воскресенье, 2 февраля, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Вопрос о поддержке активистов старшего возраста подняла жительница Михайловского района. Такие волонтеры, по ее словам, наряду с молодежью достойно представляют Приморье на мероприятиях всероссийского и международного уровня. Представитель движения предложила рассмотреть возможность возмещения стоимости авиабилетов к месту проведения таких мероприятий.

Аналогичный механизм сегодня действует в отношении молодых волонтеров, отметил губернатор. Будет справедливо предусмотреть его и для людей старшего возраста, которые хотят вести активную жизнь и участвовать в социально значимых мероприятиях.

«Хочется поблагодарить за ту работу, которую вы проводите. Конечно, мы учтем этот вопрос. Сделаем так, чтобы волонтеры всех возрастов могли вылетать на соревнования за счет средств краевого бюджета», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, что центры «Серебряного добровольчества» действуют уже в семи муниципальных образованиях края.Созданию условий для активного долголетия приморских пенсионеров, развитию их творческого потенциала посвящен региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Важно сделать так, чтобы люди старшего возраста чувствовали поддержку со стороны государства. Поэтому в этом году мы приняли решение о дополнительных путевках и выплатах. Будем и дальше такую практику продолжать. Думаем, как вовлечь людей старшего возраста в спорт так, чтобы им было комфортно, – разрабатываем сейчас соответствующую программу. У людей появится возможность заниматься днем в спортивных залах, а край возьмет на себя оплату за посещение. И, конечно, мы приветствуем новаторские решения, предложения», – заявил Губернатор.

Полную версию разговора с Олегом Кожемяко можно посмотреть на телеканалах ГТРК «Владивосток».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]