В Приморье запретили перевозку пассажиров вертолетом

В Приморье после вмешательства транспортной прокуратуры прекращена незаконная перевозка пассажиров на вертолете, сообщают "Вести: Приморье".

Приморская транспортная прокуратура пресекла возможность платных услуг по осуществлению экскурсионных, прогулочных и демонстрационных полетов на воздушных судах.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой выяснено, что ООО «Гранат» на принадлежащем ему воздушном судне - вертолете Robinson R44 осуществляет перевозку граждан за деньги. При этом данная организация лицензии на перевозку пассажиров не имела, а страхование жизни и здоровья граждан не проводилось.

Несоблюдение перевозчиком требований лицензионного законодательства РФ создает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий, которые могут повлечь повреждение самого воздушного судна, объектов инфраструктуры, а также представляет угрозу жизни и здоровью пассажиров.

В связи с этим, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о запрете ООО «Гранат» осуществлять перевозки на вертолете до получения лицензии и заключения договора страхования гражданской ответственности перед пассажирами, отметили в пресс-службе ДВТП.

Артемовский городской суд Приморского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]