Новости Общество
Сегодня, 16:45

Сеем одно, а собираем другое: в Хасанском районе наказали хозяина партии "красивых" семян

Сеем одно, а собираем другое: в Хасанском районе наказали хозяина партии "красивых" семян

Источник фото: pixabay.com

Специалисты Россельхознадзора провели проверку по соблюдению обязательных требований законодательства в области семеноводства, качества и безопасности зерна в отношении юридического лица, осуществляющего свою деятельность в Хасанском районе. В ходе проведения проверки выявлено два нарушения, сообщают "Вести:Приморье".

Установлено, что юридическое лицо засыпало в семенной фонд три партии семян сои, общей массой 6,2 тонны без документов, удостоверяющих посевные качества.

По результатам испытаний выявлено, что три партии семян сои не соответствуют требованиям нормативных документов и содержат семена карантинного сорняка Амброзии полыннолистной.

В отношении юридического лица и и.о. директора юридического лица территориальным Управлением Россельхознадзора составлены четыре протокола об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении наказания в виде предупреждения, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Кроме того, юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 27 мая 2020 года. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме