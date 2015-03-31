Сеем одно, а собираем другое: в Хасанском районе наказали хозяина партии "красивых" семян
Специалисты Россельхознадзора провели проверку по соблюдению обязательных требований законодательства в области семеноводства, качества и безопасности зерна в отношении юридического лица, осуществляющего свою деятельность в Хасанском районе. В ходе проведения проверки выявлено два нарушения, сообщают "Вести:Приморье".
Установлено, что юридическое лицо засыпало в семенной фонд три партии семян сои, общей массой 6,2 тонны без документов, удостоверяющих посевные качества.
По результатам испытаний выявлено, что три партии семян сои не соответствуют требованиям нормативных документов и содержат семена карантинного сорняка Амброзии полыннолистной.
В отношении юридического лица и и.о. директора юридического лица территориальным Управлением Россельхознадзора составлены четыре протокола об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении наказания в виде предупреждения, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Кроме того, юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 27 мая 2020 года.
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