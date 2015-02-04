Содержимое контейнеров в рыбном порту удивило специалистов

В отношении юридического лица Управлением Россельхознадзора начато административное производство за неправильное хранение 155 тонн мороженой сельди, сообщают "Вести:Приморье".

Нарушения выявлены в ходе осмотра на территории Владивостокского морского рыбного порта контейнеров с мороженой продукцией.

Проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры показали, что температура хранения не соответствует ГОСТу.

Юридическому лицу выдано предписание о приведении температурного режима в соответствие с требованиями Технического регламента. Все партии сельди направлены на дозаморозку.

В отношении юридического лица, нарушившего требования хранения подконтрольного товара, составлен протокол об административном правонарушении. По завершении рассмотрения материалов дела нарушителю будет назначен административный штраф, отметили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]