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Плюс 6 градусов, минус 100 тысяч рублей: за нарушение правил перевозки продовольствия наказывают жёстко

Плюс 6 градусов, минус 100 тысяч рублей: за нарушение правил перевозки продовольствия наказывают жёстко

Фото: sakhalin.info

Управление Россельхознадзора назначило юридическому лицу, перевозившему 8 тонн мороженой кеты с нарушением температурного режима, назначен административный штраф размером в 100 000 рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

 Нарушения выявлены должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе ветеринарно-санитарного осмотра поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции - мороженой потрошеной дальневосточной кеты (общим весом 8 тонн), загруженной в рефрижераторный прицеп, прикрепленный к автомобилю, находящемуся на территории ООО «ДВ Порт» во Владивостоке.

 Проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры показали, что температура в толще рыбы составила минус 10,9 °С при необходимых минус 18 °С, что не соответствует требованиям Технического регламента «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия». Вся партия дальневосточной кеты была направлена на дозаморозку.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 1 ноября 2019 года юридическое лицо, осуществлявшее перевозку рыбы с нарушением температурного режима, признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителю назначен штраф размером в 100 000 рублей.  

Напомним, что 1 сентября 2017 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). Требования данного Технического регламента применяются в отношении рыбной продукции, в том числе в части температурного режима.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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