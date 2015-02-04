Более 100 тонн минтая отправили на дозаморозку
Постановлением Управления Россельхознадзора юридическому лицу, перевозившему более 100 тонн мороженого обезглавленного минтая с нарушением температурного режима, назначен административный штраф, — передают «Вести: Приморье».
Нарушения выявлены должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе осмотра поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции – мороженого обезглавленного минтая общим весом более 100 тонн, загруженного в рефрижераторные прицепы, прикрепленные к автомобилям и рефрижераторным контенерам, находившимся на территории ООО «ДВ Порт», — сообщили в ведомстве.
Проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры показали, что температура в толще рыбы составила от минус 13,2 °С до минус 16,9 °С при необходимых минус 18 °С, что не соответствует требованиям Технического регламента «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия».
Вся партия минтая направлена на дозаморозку.
Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 18 декабря 2019 года юридическое лицо, осуществлявшее перевозку рыбы с нарушением температурного режима, признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителю назначен штраф.
Напомним, что 1 сентября 2017 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). Требования данного Технического регламента применяются в отношении рыбной продукции, в том числе в части температурного режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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