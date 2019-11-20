В Свердловской области "заморозили" продажу 600 тонн приморской рыбы
Из-за нарушения температурного режима приостановлена поставка 600 тонн мороженной рыбы из Приморского края в Свердловскую область. Как сообщают в региональном отделении Россельхознадзора, в конце октября специалисты ведомства досмотрели 27 железнодорожных контейнеров и один вагон. Общий вес составляет 600 тонн, - передают "Вести: Приморье".
«В 12 контейнерах температурный режим при перевозке рыбы был нарушен», – сообщает МК-Урал со ссылкой на ведомство.
Ветеринарные инспектора выявили температуру в толще рыбы. Она составляла от -6 до - 15,7 градуса. Это является нарушением требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», Закона РФ «О ветеринарии», ГОСТ «Рыба мороженая. Технические условия» и так далее.
Рыбу направили на исследование в аккредитованную лабораторию для подтверждения качества и безопасности продукции. Пока результаты не будут известны, продукция будет храниться на складах грузополучателя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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