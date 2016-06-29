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Седан раздавило между автобусом и большегрузом (фото)

Седан раздавило между автобусом и большегрузом (фото)

Источник фото: пресс-служба УМВД России по ПК

Госавтоинспекция Артема работает на месте дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля, сообщают "Вести:Приморье".

По неуточненной информации, на автодороге в районе села Кролевцы произошла авария с участием трех транспортных средств. Водитель Toyota Prius двигался из Владивостока в Находку, не справился с управлением и въехал в пассажирский автобус, следовавшим по маршруту №224 (Автовокзал – поселок Заводской). После столкновения автомобиль продолжил движение и врезался в большегруз.

Водителя Toyota Prius госпитализировали. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия. Организовано движение автотранспорта по объездной дороге, отметили в пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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