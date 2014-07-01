Сегодня, 18:38
Минсельхоз не будет ограничивать поставки продовольствия из Китая
Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Поэтому Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса.
"Не рассматриваем", - сказал Максим Увайдов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.
Увайдов также отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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