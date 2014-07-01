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Минсельхоз не будет ограничивать поставки продовольствия из Китая

Минсельхоз не будет ограничивать поставки продовольствия из Китая

Источник фото: dni24.com

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Поэтому Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса.

"Не рассматриваем", - сказал Максим Увайдов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.

Увайдов также отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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