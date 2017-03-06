20-летнего любителя выпить за рулем привлекут к суду





Во Владивостоке перед судом предстанет злостный нарушитель правил дорожного движения, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По версии органа предварительного расследования, преступные деяния совершены ранее неоднократно судимым 20-летний жителем краевого центра.

Не имея водительского удостоверения, будучи привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь находясь в состоянии опьянения, в ноябре 2019 года в разные дни он был дважды остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В обоих случаях он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что в силу закона приравнивается к установлению факта опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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