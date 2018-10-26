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Микроавтобус всмятку, топливо цело: 7 тонн дизеля едва не разлились в ДТП  

Микроавтобус всмятку, топливо цело: 7 тонн дизеля едва не разлились в ДТП  

Источник фото: 25.мвд.рф


Микроавтобус врезался в стоящий КамАз. При этом грузовик перевозил дизельное топливо, — сообщили  «Вестям: Приморье» в ГИБДД.

Информация о ДТП в районе 96 км автодороги «Михайловка – Турий Рог» поступила в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что наезд на стоящий на проезжей части КамАЗ совершил 47-летний водитель Ниссана Ванетт. Мужчина двигался из Турьего Рога в направлении села  Михайловка.

КамАЗ является автозаправщиком, на момент ДТП он перевозил 7 тонн дизельного топлива, разлива не допущено.

В результате удара пострадал водитель Ниссана. Мужчине потребовалась госпитализация. 

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием. По факту происшествия назначена проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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