200 млн. рублей потратят во Владивостоке на 10 стоянок (видео)

Глава Минвостокразвития сообщил о крупном субсидировании Владивостока для строительства стоянок во Владивостоке, - передают "Вести: Приморье".

В Москве прошло заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что главную проблему Владивостока — стоянки — комиссия надеется решить в скором времени.

«Мы сегодня поддержали, на 10 стоянок 200 млн. рублей выделили для города Владивостока дополнительно», — отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]