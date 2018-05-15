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200 млн. рублей потратят во Владивостоке на 10 стоянок (видео)

200 млн. рублей потратят во Владивостоке на 10 стоянок (видео)

Источник фото: minvr.ru

Глава Минвостокразвития сообщил о крупном субсидировании Владивостока для строительства стоянок во Владивостоке, - передают "Вести: Приморье".

В Москве прошло заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что главную проблему Владивостока — стоянки — комиссия надеется решить в скором времени.  

«Мы сегодня поддержали, на 10 стоянок 200 млн. рублей выделили для города Владивостока дополнительно», — отметил он.

 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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