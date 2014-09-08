Приморские дальнобойщики рассказали, как зарабатывают на коронавирусе

Водители не боятся отправляться в "логово коронавируса", а гораздо больше боятся остаться без средств к существованию, поэтому после того, как открыли погранпункты для грузового сообщения, с российской стороны выстроились фуры, готовые к старту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mestopro.dv.

3 февраля власти края приняли решение о возобновлении грузовых транспортных перевозок. Причиной стал назревающий дефицит продовольствия, в первую очередь — овощной продукции. Без поставок китайских помидоров и огурцов на рынках, да и в розничной торговле, цены на них взлетели до невиданных высот. В некоторых точках Владивостока помидоры продаются по 600 рублей за кг. После «отмашки» краевого руководства на погранпунктах с российской стороны выстроились фуры, готовые к старту. Не боятся ли водители большегрузов отправляться в «логово короновируса» и какие меры безопасности предпринимают, пытался выяснить «365NEWS».

Как рассказал нам председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов, водители гораздо больше боятся остаться без средств к существованию. «У каждого из водителей есть семья и дети. Их нужно кормить» — говорит он. Поэтому недостатка в тех, кто готов сесть за руль и отправиться в Китай за продовольствием, нет. Напротив, в кои то веки появится возможность заработать. Как рассказал Куприянов. 1 января 2019 года между Китаем и Россией было подписано соглашение, на основании которого в Приморье «зашли» китайские транспортные компании. Они демпинговали. В результате, местные перевозчики стали терять заказы и клиентов. И если прежде товары с китайской стороны завозили китайцы, а российские транспортные компании возили в Китай местную продукцию, те же лесоматериалы, к примеру, то с 2019-го китайские перевозчики начали прибирать и эти заказы к рукам. Местные же транспортники стали банкротиться. Сейчас въезд китайских фур на территорию России запрещен, соответственно, у наших появился шанс «отбить потери». «Боятся ли чего-то водители — не скажу. Но народ голодный — народ злой. У нас огромная утечка людей из региона именно из-за отсутствия работы и из-за того, что у нас тут происходит», — продолжает Куприянов. По его словам, китайские перевозчики чувствуют себя в Приморье вольготно. Если его за нарушение останавливает сотрудник ГИБДД, водитель из Китая срочно требует переводчика — «моя твоя не понимай». Переводчика нет, сразу уезжает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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