В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

По данным New York Times, речь идет о 60-летней женщине, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.

Кроме того, в китайском Ухане 8 февраля умер гражданин Японии, который мог быть заражен коронавирусом 2019-nCoV, передает Kyodo со ссылкой на японское Министерство иностранных дел.

По данным источника издания в правительстве Японии, 60-летний мужчина был госпитализирован 22 января с тяжелой пневмонией. Сотрудники больницы в Ухане провели диагностику пациента, но не смогли точно определить, вызвана ли болезнь новым коронавирусом.

МИД Японии не раскрывает имя погибшего и другие детали, ссылаясь на конфиденциальность.

Число погибших по всему миру составляет 724 человека с учетом жертв коронавируса в Гонконге и на Филиппинах. Больше всего смертей — 699 — зафиксировали в китайской провинции Хубэй. Общее число зараженных превысило 34 тыс. человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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