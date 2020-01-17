В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане
В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.
По данным New York Times, речь идет о 60-летней женщине, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.
Кроме того, в китайском Ухане 8 февраля умер гражданин Японии, который мог быть заражен коронавирусом 2019-nCoV, передает Kyodo со ссылкой на японское Министерство иностранных дел.
По данным источника издания в правительстве Японии, 60-летний мужчина был госпитализирован 22 января с тяжелой пневмонией. Сотрудники больницы в Ухане провели диагностику пациента, но не смогли точно определить, вызвана ли болезнь новым коронавирусом.
МИД Японии не раскрывает имя погибшего и другие детали, ссылаясь на конфиденциальность.
Число погибших по всему миру составляет 724 человека с учетом жертв коронавируса в Гонконге и на Филиппинах. Больше всего смертей — 699 — зафиксировали в китайской провинции Хубэй. Общее число зараженных превысило 34 тыс. человек.
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