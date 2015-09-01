Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 64

Врачи диагностировали новый коронавирус у 64 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, проверку прошли 279 человек. Ранее сообщалось о 61 зараженном среди пассажиров судна.

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у десяти человек, после этого лайнер поставили на 14-дневный карантин. Как сообщали в российском посольстве в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России, в их числе - двое жителей Владивостока.

Среди россиян зараженных нет.

Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Во время вояжа судно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме. Первый пассажир лайнера, у которого диагностировали коронавирус, находился на борту судна с 20-го по 25 января и сошел в Гонконге.

По последним данным, от нового вируса уже скончались 724 человека. За пределами материкового Китая зафиксировали две смерти — в Гонконге и на Филиппинах. Количество зараженных превышает 34 тыс. человек, при этом вылечились 1 568 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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