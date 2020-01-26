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Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто создаст лекарство от коронавируса

Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто создаст лекарство от коронавируса

Источник фото: Инстаграм, avtoprava25

Известный китайский актер Джеки Чан пообещал лично выплатить 1 млн. юаней тому, кто создаст лекарство от коронавируса. Об этом он написал на страничке своего паблика в соцсети. 

"Я не хочу видеть пустыми улицы, которые должны были быть процветающими. Я не хочу видеть грустными людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью", - добавил актер. 

Между тем, количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 811 человек, - сообщает РБК со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Ранее сообщалось о двух смертельных случаях среди иностранных граждан: умерла от коронавируса 60-летняя американка и, по непотвержденным данным, 60-летний японец, которому диагностировали пневмонию.

Также известно, что врачи диагностировали новый коронавирус у 64 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии. На лайнере находятся 24 гражданина России, в их числе - двое жителей Владивостока. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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