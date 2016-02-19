Роспотребнадзор выявил нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях Приморья

Роспотребнадзор проверил более 6 тыс. медицинских организаций, где медработники собирали эпидемиологический анамнез у обратившихся граждан. Нарушения проведения опроса пациентов были выявлены на территории восьми субъектов РФ, в том числе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Территориальными органами Роспотребнадзора выборочно была проведена оценка 6 тыс. 136 медицинских организаций, куда могут обращаться больные с симптоматикой респираторных инфекций, не исключающей коронавирусную инфекцию, на предмет сбора медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза. Наибольшая доля медицинских организаций, где выявлены такие нарушения, отмечена в восьми субъектах РФ: в Приморском крае (32,4%), Иркутской области (31,3%), Ленинградской области (36,4%), Свердловской области (41,2%), Курской области (44,4%), Республике Дагестан (45,5%), Еврейской автономной области (50%) и Республике Адыгея (56,9%).

По данным Роспотребнадзора, в приграничной с российским Приморьем провинции Хэйлудцзян по данным на 8 февраля зарегистрировано уже 295 случаев коронавируса нового типа, включая 5 летальных исходов.

В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3) находятся под медицинским наблюдением 92 гражданина КНР, в том числе имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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