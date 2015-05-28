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Житель острова Попова стал жертвой пьяной драки

Житель острова Попова стал жертвой пьяной драки

Источник фото: sledcomprim

5 февраля 2020 года в одной из больниц города от травм скончался 45-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, 03 февраля 2020 года во время распития спиртных напитков в доме на острове Попова между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора, которая переросла в драку. Тело потерпевшего обнаружил на следущий день без сознания сосед и вызвал скорую помощь. Спустя день потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы допрошены свидетели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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