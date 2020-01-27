Автовладельцев избавили от жестких ограничений

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС. В Министерстве транспорта заявили, что введение жестких ограничений по их эксплуатации нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах России.

Наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС, - сообщили в Минтрансе РФ.

Сейчас, согласно требованиям техрегламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в России запрещено использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август). При этом штрафы за нарушение правил использования шипованной резины не предусмотрены.

Как пояснили в Минтрансе, многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров (УСП). По правилам зимой на таких дорогах формируется снежный накат, который обрабатывается противогололедными материалами для увеличения коэффициента сцепления. "Коэффициент сцепления УСП существенно ниже, чем даже у мокрого асфальтового покрытия. Таким образом, движение на таких участках дорог без использования шипованной зимней резины будет существенно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций", - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее в Госдуме на круглом столе также обсуждались новые ограничения для автомобилей с шипованными шинами. Речь шла, в том числе, об ограничении скорости для автомобилей с шипованной резиной, штрафе за неправильное использование сезонной резины и возвращении обязательного опознавательного знака "Ш".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]