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Вчера, 23:23
 

Важное для каждого автомобилиста решение примут после 2 декабря

Важное для каждого автомобилиста решение примут после 2 декабря

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.

Министерства должны предоставить правительству доклад по этому вопросу до 2 декабря.

Санкции за небольшое повышение скорости не применяются с 2013 года. Позже МВД и ГИБДД в разные годы разрабатывали законопроекты о возвращении штрафа, однако до Госдумы документы так и не дошли.                    Ранее в Минтрансе заявили, что поддерживают установление штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения

Как отмечает издание, мнения по этому поводу в органах власти разделились. Министерство транспорта и ГИБДД выступают за, "Единая Россия" — против. По мнению депутатов, сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, а затем вводить новые штрафы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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