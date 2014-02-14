Успеть за 24 часа: новый закон защитит интересы граждан

Сразу несколько важных для граждан новаций появилось в Законе "О полиции". Изменения внесены в федеральный закон и подписаны главой государства. Изменения усиливают гарантии защиты прав и интересов граждан, сообщают "Вести:Приморье".

Так, на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику, просто родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании помощи этому человеку или о направлении его в медицинскую организацию, отмечает «РГ».

Сделать это надо в возможно короткий срок, максимум за 24 часа. До сих пор обычно с родственниками пострадавшего общались медики того учреждения, куда попал этот несчастный. Полицейские же разговаривали с пострадавшими или их близкими только в рамках дознания или расследования.

Еще полицейских обязали "осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с близкими родственниками, отсутствие которой подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе".

Розыск пропавших без вести - и так обязанность сотрудников уголовного розыска. Но до сих пор прописана она была только в должностных инструкциях, ведомственных документах. МВД неоднократно обращалось к гражданам с разъяснениями, что чем быстрее они заявят в полицию о пропаже человека, тем больше шансов его найти невредимым, как минимум - живым. Особенно это касается детей, престарелых или больных людей, которые могут заблудиться и не найти дорогу домой. О том, что никакой нормы пресловутых "трех дней" не существует, знают далеко не все.

Придется общаться полицейским с гражданами и при проведении некоторых спецопераций. Они обязаны информировать собственника земельного участка или его законного представителя, если проникают на этот участок в отсутствие хозяев. Сделать это надо в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения. Закон также обязывает полицейских уведомлять о задержании и месте нахождения человека, не только близких родственников и близких лиц, но также просто родственников. Теперь в любом случае полицейский обязан сообщить кому-нибудь из близких задержанного, что тот находится в отделении полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]