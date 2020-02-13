«Паллада» прошла половину пути своей кругосветки

Парусник «Паллада» пришвартовался в четвертом порту своего кругосветного путешествия. Им стал аргентинский город Ушуая. Сегодня наши курсанты проводят экскурсии по фрегату для местных жителей. Нам удалось связаться с капитаном корабля и узнать как «Паллада» совершила транстихоокеанский переход.

Четыре месяца в море и всего четвертый порт. Аргентинский город Ушуая и лайнер «Коралловая принцесса» встречают «Палладу», которая прошла уже почти половину маршрута своего кругосветного путешествия. Экипаж и сотня курсантов пересекли экватор и в честь этого устроили праздник Нептуна.

Но главным достижением считается выход в Атлантический океан. «Паллада» должна была торжественно обогнуть мыс Горн, но ветра не было. А пройти паруснику такой важный для моряков меридиан на двигателе, было бы не комильфо.

Николай Зорченко, капитан «Паллады»: «И как по заказу. Девятого числа с утра потянул давно, давно ожидаемый норд-вест. Поставили паруса и начали двигаться только под парусами. Двигались в течение полутора суток. Десятого числа с восьми до десяти мы огибали мыс Горн. И, как в старые, добрые времена. Шумят паруса над головой. В дымке просматривается мыс Горн».

Также капитан рассказал, что после этого курсантов официально приняли в клуб «Хорнеров». В нем состоят те, кто обогнул мыс Горн под парусами. И по легенде, теперь моряки имеют право надеть серьгу в левое ухо.

Самоа, Таити, Чили и Аргентина. В каждом порту курсантам разрешают отдохнуть на берегу и съездить на экскурсии.

Николай Зорченко, капитан «Паллады»: «Жизнь курсанта медом не кажется. Курсант постоянно в делах, заботах, беготне. И редкий день или полдня, которые удается ему выйти в город, он, конечно, позволяет себе отдохнуть».

По плану 14 февраля «Паллада» покинет порт Ушуая и выйдет в Атлантический океан. А уже через две недели придет к острову Южная Георгия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]