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«Ему бы в кардиореанимацию»: обвиняемый в госизмене приморец жалуется на здоровье

«Ему бы в кардиореанимацию»: обвиняемый в госизмене приморец жалуется на здоровье

Источник фото: ТАСС

 


Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, дважды вызывали «скорую» в СИЗО, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Обвиняемый в государственной измене пенсионер из Владивостока Виктор Королев пожаловался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на проблемы с сердцем, за короткое время ему несколько раз приходилось вызывать "скорую" помощь в следственный изолятор "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«Ему 69 лет, у него очень большое количество заболеваний сердца, были многократные операции. За несколько дней до нашего посещения ему вызывали две "скорые", медики сказали, что по-хорошему ему надо в кардиореанимацию. Мы очень взволнованы, так как он выглядит нехорошо, видно, что он болеет», - сказала Литвинович.

Собеседница агентства отметила, что члены ОНК посоветовали Королеву написать заявление с просьбой отправить его в больницу на "освидетельствование на предмет того, может ли он вообще находиться в СИЗО".

По ее словам, Королев содержится в обычной камере СИЗО и в целом не имеет претензий к условиям содержания.

«В разговоре он сказал, что он - ученый гидроакустик и неоднократно бывал Китае», - добавила Литвинович.

Королев был задержан по подозрению в госизмене и позднее арестован судом в Приморском крае. Затем его доставили в Москву, где предъявили обвинение.

По словам адвоката обвиняемого, Королев «на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран». Защитник добавил, что пенсионер свою вину не признает.

Сам Королев заявлял, что на момент задержания был безработным.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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