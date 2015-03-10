«Ему бы в кардиореанимацию»: обвиняемый в госизмене приморец жалуется на здоровье
Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, дважды вызывали «скорую» в СИЗО, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Обвиняемый в государственной измене пенсионер из Владивостока Виктор Королев пожаловался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на проблемы с сердцем, за короткое время ему несколько раз приходилось вызывать "скорую" помощь в следственный изолятор "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член ОНК Москвы Марина Литвинович.
«Ему 69 лет, у него очень большое количество заболеваний сердца, были многократные операции. За несколько дней до нашего посещения ему вызывали две "скорые", медики сказали, что по-хорошему ему надо в кардиореанимацию. Мы очень взволнованы, так как он выглядит нехорошо, видно, что он болеет», - сказала Литвинович.
Собеседница агентства отметила, что члены ОНК посоветовали Королеву написать заявление с просьбой отправить его в больницу на "освидетельствование на предмет того, может ли он вообще находиться в СИЗО".
По ее словам, Королев содержится в обычной камере СИЗО и в целом не имеет претензий к условиям содержания.
«В разговоре он сказал, что он - ученый гидроакустик и неоднократно бывал Китае», - добавила Литвинович.
Королев был задержан по подозрению в госизмене и позднее арестован судом в Приморском крае. Затем его доставили в Москву, где предъявили обвинение.
По словам адвоката обвиняемого, Королев «на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран». Защитник добавил, что пенсионер свою вину не признает.
Сам Королев заявлял, что на момент задержания был безработным.
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